Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 09./10.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke Am 10.06.2023, gg. 10:14 Uhr befuhr ein 64-Jähriger aus Iserlohn mit seinem Pkw die Auffahrt zur B72 aus Richtung Ellerbrocker Straße kommend in Richtung Cloppenburg. Beim Auffahren auf die Bundesstraße kam er zunächst nach links über die Fahrbahnmarkierung, wo ein weiterer Pkw, der ebenfalls in Richtung Cloppenburg fuhr, nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Zurücklenken stieß der Iserlohner mit der rechtseitigen Leitplanke zusammen. Durch den Aufprall entstand Sachschaden an der Leitplanke und dem Pkw. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 64-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Iserlohner wurde im Krankenhaus eine erforderliche Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der gefährdete Fahrer des "Parallelverkehrs" ist derzeit unbekannt. Er fuhr einen gelben Kleinwagen und wird gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/93390 in Verbindung zu setzen. Neuscharrel - Brand einer PV-Anlage Am 10.06.2023, gg. 11:15 Uhr kam es in der Straße Paltedamm in Friesoythe, OT Neuscharrel zum Brand einer Photovoltaikanlage. Die Anlage war auf einer landwirtschaftlichen Stallung verbaut. In der Stallung befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung Schweine. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Hilkenbrook konnte ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Es waren ca. 100 Kameraden der Feuerwehren im Einsatz. Die EWE sowie das Veterinäramt wurden verständigt. Die Tiere wurden nicht beeinträchtigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro und kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell