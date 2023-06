Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Wohnungseinbruch Am Donnerstag, 08. Juni 2023 zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Landwehrstraße in Lohne ein und entwendeten ein Tablet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen. Visbek - Diebstahl von Fahrzeugteilen In der Zeit von Dienstag, 06. Juni 2023, 18:00 Uhr und Mittwoch, 07. Juni 2023, 07:00 Uhr ...

mehr