Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Firmengelände In der Zeit zwischen Donnerstag, den 01. Juni 2023, um 12.00 Uhr und Donnerstag, den 08. Juni 2023, um 07.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter das Firmengelände eines Zimmereibetriebes an der Werner-von-Siemens-Straße und entwendeten die Tür eines Minibaggers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 07. Juni 2023, um 14:54 Uhr befuhr ein 39-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Hauptstraße in Friesoythe obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Halterin, eine 42-jährige Friesoytherin, ließ die Fahrt zu. Gegen beide Personen wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet. Dem 39-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer lebensgefährlich verletzten Person Am Donnerstag, den 08.Juni 2023, gegen 13.58 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Werlte mit seinem PKW, VW die Alte Moorstraße in Richtung Lorup. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dortigen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin, eine 31-jährige aus Werlte, wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt. Durch die freiwillige Feuerwehr, die mit 15 Kameraden vor Ort war, wurde die 31-jährige aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

