Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Falsche Polizeibeamte betrügen Senior

Zeugenaufruf

Präventionstipps

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, 5. Juni 2023, erhielt ein Senior aus Vechta einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Hier meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter und gab vor, dass es bei dem Mann bald zu einem Einbruch kommen würde.

Der vermeintliche Polizeibeamte schlug dem Mann vor, dass er seine Wertgegenstände der Polizei aushändigen könnte, um diese vor einem Diebstahl zu schützen. Damit die Wertsachen nicht geortet werden können, solle er sie in einem Kochtopf vor die Haustür in der Theodor-Heuss-Straße stellen. Die Polizei würde diesen dann abholen.

So geschah es auch, jedoch kam nicht die Polizei, sondern ein betrügerischer Abholer.

Dieser nahm den Topf gegen 15.00 Uhr samt wertvollem Inhalt mit und ging in Richtung Falkenrotter Straße.

Anschließend erhielt der Mann erneut einen Anruf. Nun solle er zudem das Geld auf seinem Bankkonto sichern und Überweisungen veranlassen, was jedoch nur zum Teil geschah.

Am nächsten Tag, 6. Juni 2023, erhielt der Senior wieder einen Anruf. Nun sollte er Geld von der Bank abheben und einem Polizeibeamten zusammen mit seinen Bankkarten übergeben. Dieser Anweisung folgte er und übergab das Geld in einem Umschlag am selben Tag, zwischen 11:30 Uhr und 12.30 Uhr einem anderen vermeintlichen Polizeibeamten an seiner Haustür.

Aufgeflogen war der Schwindel, da der betrogene Senior am nächsten Tag, 7. Juni 2023, zur Dienststelle nach Vechta gehen sollte. Hier stellte sich für den Mann dann heraus, dass der angebliche Polizeibeamte nicht existiert und er Opfer eines Betrugs geworden war.

Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang nun auf Zeugenhinweise:

- Wer hat am 5. Juni 2023, gegen 15.00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße/Falkenrotter Straße und der näheren Umgebung verdächtige Personen - vielleicht mit einem Kochtopf in der Hand - oder Fahrzeuge beobachtet?

Der Mann wurde beschrieben als ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer Schirmmütze, Sonnenbrille und einer Jeanshose.

- Wer hat am 6. Juni 2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, eine verdächtige Person oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

Dieser Mann soll ca. 35 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen sein und hatte schütteres, kurzes Haar. Er trug einen Dreitagebart und war dunkel gekleidet. Auch er soll ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und sprach gebrochenes Deutsch.

Abschließend möchten wir nochmals eindringlich auf folgende Tipps hinweisen:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen und Wertsachen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mehr Infos zu dem Thema gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

