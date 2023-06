Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juni 2023, 17.30 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 6.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Rosenbogen aus einem Garten in der Landwehrstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 12.00 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 21.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Grab eines Friedhofes in der Vördener Straße diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Einbruchsversuch in Bürocontainer

Von Dienstag, 6. Juni 2023, 18.0 Uhr bis Mittwoch, 7. Juni 2023, 07.00 Uhr versuchten unbekannte Personen in Erlte in einen Bürocontainer einzubrechen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eine E-Scooters

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, zwischen 7.35 Uhr, und 14.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen E-Scooter der Marke S01, welcher verschlossen am Bahnhof im Heiderosenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Neuenkirchen - Vörden - Brand

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, 13.15 Uhr wurde der Polizei ein Brand im Bereich des Moorerlebnispfades in Campemoor gemeldet. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache Stroh auf einer Ackerfläche in Brand geraten. 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vörden löschten das Feuer.

Dinklage - Kabelbrand

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 11.45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen möglichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsstraße. Hier war es in einer unbewohnten Wohnung bei einem Durchlauferhitzer zu einem Kabelbrand gekommen und damit einhergehend zu einer Rauchentwicklung, wodurch der Brandmelder ausgelöst wurde. Die Nachbarn verständigten die Freiwillige Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort und löschte den Brand.

Goldenstedt - Kabelbrand

Am Donnerstag, 8. Juni 2023, gegen 4.13 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen möglichen Maschinenbrand in einer Produktionshalle einer Firma in der Arkeburger Straße. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kabelbrand an einer Thermalölanlage. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 21 Kameraden vor Ort.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, 23.05 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Keetstraße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand die 22-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,66 Promille gemessen. Der Fahrzeughalter, ein 35-jähriger Mann aus Lohne, ließ die Fahrt als Beifahrer zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, um 12:09 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Verden auf der Straße Haveriede. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, 08.13 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Pkw von der Schwichteler Straße nach rechts in die Straße Heessels Höhe abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Bakum versuchte auszuweichen, prallte jedoch rechtsseitig in den Pkw des 57-jährigen Mannes, überfuhr ein Straßenschild und kam dann zum Stehen. Der 57-jährige Dinklager wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

