Friesoythe - 2x Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 6. Juni 2023, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen-Mountainbike der Marke Cube Access WS EAZ, welches am Hansaplatz am dortigen Fahrradstand verschlossen abgestellt worden war. Am selben Vormittag wurde dort ein weiteres Mountainbike (Bulls, Wildcross Street) gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, den 6. Juni 2023, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt in ein unverschlossenes Haus an der Barßeler Straße und entwendeten Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, gegen 14.54 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein jugendlicher Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Kirchstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 7.Juni 2023, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Friesoyther mit seinem PKW und Anhänger die Schwaneburger Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

