POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 6. Juni 2023, gegen 18.40 Uhr, befuhr eine 25-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw die Altenoyther Straße in Richtung Altenoythe. Hier musste sie einer 42-jährigen Friesoytherin ausweichen, die mit ihrem PKW von einer Grundstückzufahrt auf die Altenoyther Straße einfuhr. Als die 42-jährige Frau dann nach links in die Straße "An den Tannen" abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen der 25-jährigen Frau, der sich aufgrund des Ausweichmanövers zu diesem Zeitpunkt noch seitlich neben dem Ford befand. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

