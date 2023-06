POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Brand einer Pistenraupe Am Montag, den 5. Juni 2023, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Vidamer Straße zu einem Brand. Hier geriet der Motorraum einer Pistenraupe in Brand. Das Feuer konnte durch die Mitarbeiter des Lohnunternehmers und der freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf das Moorgebiet verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ...

