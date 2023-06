Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, 3. Juni 2023, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Telefunken, welches unverschlossen vor einem Verbrauchermarkt in der Straße Zur Lieth abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Handtaschendiebstahl

Am Sonntag, 4. Juni 2023, zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person während einer Kirmes die Handtasche einer 38-jährigen Frau. Sie hatte die Handtasche nur für kurze Zeit in der Küsterstraße vor dem Rathaus am Fahrradstand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Bierflaschen entwendet

Am Samstag, 3. Juni 2023, gegen 20.30 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person gewaltsam einen Gitterkäfig eines Verbrauchermarkts in der Münsterstraße und entwendete mehrere Bierflaschen daraus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 25. Mai 2023, 14.00 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Hollandrad mit Korb, welches verschlossen auf einem Grundstück vor einem Wohnhaus in der Stresemannstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Montag, 5. Juni 2023, zwischen 7.00 Uhr und 13.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke TES 200 E-Rich, welcher in der Mobilitätsstation in der Straße An der Gräfte verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juni 2023, 18.00 Uhr, und Samstag, 3. Juni 2023, 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Straße Erlte ein und entwendeten die Wechselgeldkasse sowie zwei Flaschen Whiskey und Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 2. Juni 2023, 16.00 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 7.30 Uhr beschmierten bislang unbekannte Personen die Außenwand des Gymnasiums in der Straße An der Kirchenziegelei mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Montag, 5. Juni 2023, zwischen 7.20 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person An der Gräfte ein Fahrrad der Marke Trento, indem der Fahrradständer abgebrochen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Montag, 5. Juni 2023, um 18.30 Uhr, wollten Polizeibeamte einen 28-jährigen Mann aus Lohne in der Von-Galen-Straße kontrollieren, als dieser zu Fuß weglief. Dabei entsorgte er einen Klemmleistenbeutel mit mutmaßlichem Marihuana. Dieses wurde beschlagnahmt und die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 5. Juni 2023, 14.22 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Große Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,58 Promille gemessen. Zudem ist der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 5. Juni 2023, 23.57 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Hemsloh (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Straße Ihlendorf, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war der 42-Jährigen entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 4. Juni 2023, 16.39 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Mofa den öffentlichen Verkehrsraum in Endel, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,56 Promille gemessen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, 04. Juni 2023, um 18:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Dammerin die Reselager Straße. Sie beabsichtigte den Südring in Richtung Hufeisenstraße zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Autofahrers, der den Südring in Richtung Hunteburger Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der auf ca. 20.000,- EUR geschätzt wird.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 2. Juni 2023 zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr wurde ein auf dem Parkstreifen an der Langen Straße in Dinklage ordnungsgemäß geparkter VW T-Roc einer 68-jährigen Dinklagerin, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch einen Unbekannten beschädigt. Am Fahrzeug der Dinklagerin entstand ein Sachschaden, der auf ca. 500,- EUR geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 5. Juni 2023, 08:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Holdorfer die Große Straße in Richtung Ortsmitte in Steinfeld. Ihm kam ein Kraftfahrzeug entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann zum Zusammenprall der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Unfallgegner des 54-jährigen Mannes entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben über seine Beteiligung oder seine Daten zu machen. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug können nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. Juni 2023, zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde ein am Schnepfenweg in Vechta ordnungsgemäß geparkter Skoda, von einem Unbekannten beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Front beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Beteiligung am Verkehrsunfall zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 05. Juni 2023 um 15:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Steinfelder mit seinem Auto die Lohner Straße in Steinfeld in Richtung Mühlen. An der Einmündung Westerkamp wollte dieser nach rechts in die besagte Straße einbiegen. Ein 15-jähriger Rollerfahrer, der hinter dem Steinfelder unterwegs war, fuhr auf den Autofahrer auf. Der 15-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum- Gezielte Kontrolle von Durchfahrtsverbot

Am Dienstag, 6. Juni 2023, in der Zeit von 06:40 Uhr bis 07:15 Uhr führten Beamte eine gezielte Kontrolle auf der Fahrradumleitungsstrecke "Goseborg/Windhus" durch. Dadurch, dass die Loher Straße (K259) Bakum-Langförden-Calveslage aktuell wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, nutzen viele VerkehrsteilnehmerInnen die genannten Straßen als Umleitung, obwohl diese deutlich durch entsprechende Verbotsschilder gesperrt ist und nur Anwohner diese Strecke nutzen dürfen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass viele VerkehrsteilnehmerInnen zu größeren Betrieben in Vechta-Calveslage wollten und dabei die "Abkürzung" nutzten. Insgesamt musste die Polizei in der kurzen Kontrollzeit 24 Verkehrsverstöße feststellen und entsprechend mit Verwarngeldern (20 Euro) ahnden.

Die Polizei bittet die VerkehrsteilnehmerInnen daher noch einmal ausdrücklich die beschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen.

Vechta - Mitarbeiterin nach Ladendiebstahl bedroht und geschubst

Am Samstag, 3. Juni 2023, gegen 16.00 Uhr, wollten zwei bislang unbekannte Männer Kaffeemaschinen sowie Kaffee entwenden. Als dies einer Mitarbeiterin auffiel, folgte sie dem ersten Täter und sprach ihn auf dem Parkplatz an. Daraufhin zog er ein Messer, bedrohte sie und floh. Anschließend ging sie in den Markt zurück, um den zweiten Täter, welcher ebenfalls eine Kaffeemaschine und eine Packung Kaffee entwenden wollte, zu stellen. Von diesem Mann wurde sie schließlich zu Boden geschubst. Beide Täter ließen das Diebesgut zurück und flohen. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich für Einkäufe in dem Markt aufhielt, erkannte die Situation, alarmierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Einer der Täter floh in Richtung Meisenweg, der andere in Richtung Oyther Straße. Anschließend stieg der Zeuge in seinen Pkw ein und suchte nach weiter den beiden Männern. Im Bereich der Oyther Straße konnte er noch beobachten, wie sie in Richtung Taubenstraße gingen. Danach verlor er die Täter aus den Augen. Der Mann, der die Mitarbeiterin mit einem Messer bedrohte, wurde als ca. 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, hatte dunkles Haar, trug eine dunkle Brille und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war im ähnlichen Alter und trug eine Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell