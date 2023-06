Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 5. Juni 2023, zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einer am Körper getragenen Handtasche einer 84-jährigen Frau. Sie hielt sich für Einkaufe in einem Verbrauchermerkt der Angelbecker Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 1. Juni 2023, 10.00 Uhr und Samstag, 3. Juni 2023, 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Baustellenradio der Marke Makita aus einer Gartenhütte in der Straße Am Mühlenbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, zwischen 20.30 Uhr und 23.59 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad sowie Herrensportrad, beide der Marke Raleigh , welche verschlossen am Taxi-Stand des Schützenplatzes in der Löninger Straße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 5. Juni 2023 um 20:10 Uhr befuhr eine 38-jährige Molbergerin die Ahornstraße in Richtung der Straße Am Waldeck. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugführers eines Kleinkraftrades, welcher die Ahornstraße in Richtung Holunderstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Fahrer des Kleinkraftrades trug keinen Helm, zudem war an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht. Er entfernte sich umgehend von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Nähere Angaben zum Fahrzeugführer des Kleinkraftrades sowie dem Fahrzeug können nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Montag, 5. Juni 2023 um 20:55 Uhr erkundigte sich ein 22-jähriger Mann im Bereich Sternbusch bei anderen Passanten, ob es sicher sei, an dem Ort einen Joint zu rauchen. Bei den anderen beiden Passanten handelte es sich jedoch um in zivil gekleidete Polizeibeamte. Diese gaben sich auch sodann als Polizeibeamte zu erkennen und stellten die Betäubungsmittel sicher. Gegen den 22-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell