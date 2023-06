Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

Am Sonntag, 4. Juni 2023, zwischen 9.45 Uhr und 13.45 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf die frei zugängliche, hintere Fläche einer landwirtschaftlichen Hofstelle in der Straße Campemoor und entwendeten dort frei abgelegte Silonetze. Die Polizei sucht Zeugen, die dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Holdorf - Brand einer Fischerhütte

Am Sonntag, 4. Juni 2023, gegen 14.00 Uhr, wurde ein Brand in der Straße Scharbrink gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war hier eine Fischerhütte in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, jedoch wurde die Hütte vollständig zerstört.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 20.00 Uhr und Sonntag, 4. Juni 2023, 9.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person das rechte Rücklicht sowie die rechte Seite eines Opel Insignia Sports Tourer, welcher in der Münsterstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 4. Juni 2023, gegen 5 Uhr, fuhr eine 45-jährige Frau aus Cappeln mit einem Pkw und Anhänger auf der dem Visbeker Damm. Da die Frau jedoch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leiteten die Polizeibeamten bei der Kontrolle ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 5. Juni 2023, gegen 1.40 Uhr, fuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer auf der Brägeler Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkoholstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 5. Juni 2023, um 00.20 Uhr befuhr eine 23-Jährige aus Bramsche die Osnabrücker Straße mit einem Kleinkraftrad in Richtung Neuenkirchen. Als ein Hase die Fahrbahn kreuzte, wich sie nach rechts auf den Grüntreifen aus und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte in einen Graben. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 2. Juni 2023, 19.00 Uhr bis Samstag, 3. Juni 2023, 06.30 Uhr gelangten unbekannte Personen in der Münsterstraße in den Hausflur eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie ein gesichertes Pedelec des Herstellers Hercules, Typ Robert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 4. Juni 2023, 16.00 Uhr hatte eine bislang unbekannte Person eine Bienenbeute in einem Garten der Lessingstraße mit einem unbekannten Gegenstand mit Metallkugeln beschossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - 2x Diebstahl aus Kfz

Von Freitag, 2. Juni 2023, 17.00 Uhr bis Samstag, 3. Juni 2023, 05.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Stresemannstraße Zugang zu einem VW Passat, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurde eine Handtasche samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Von Freitag, 2. Juni 2023, 19.00 Uhr bis Samstag, 3. Juni 2023, gegen 5.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Stresemannstraße Zugang zu einem Ford Fiesta, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurde eine Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines S-Pedelec

Am Donnerstag, 1. Juni 2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Marienstraße ein gesichert abgestelltes schwarzes S- Pedelec des Herstellers Stevens E-Triton 45. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 01. Juni 2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.35 Uhr entwendeten unbekannte Personen am Bremer Tor einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi Typ Mi 3. Das Elektrokleinstfahrzeug stand gesichert vor dem dortigen Discounter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 2. Juni 2023, 15.00 Uhr wurde in der Oppelner Straße, vermutlich beim Rangieren, eine Mauer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell