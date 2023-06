POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 03/04.06.2023

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Mühlen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (02.06.2023) in Mühlen wurde eine Person verletzt. Gegen 17.50 Uhr wollte ein 18-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw von der Dorfstraße kommend auf die Lohner Straße aufbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 31-Jährigen aus Lohne, die von der Kroger Straße kommend in Richtung Ortsmitte Mühlen fahren wollte. Beide stießen mit ihren Fahrzeugen zusammen. Im Pkw des 18-Jährigen wurde die 15-jährige Mitfahrerin aus Holdorf leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden an Trafohäuschen

Am Samstag, den 03.06.2023 gegen 03:00 Uhr gerät ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ravensberger Straße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Trafohäuschen. Das Trafohäuschen wird dadurch stark beschädigt. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge kann zur Unfallzeit einen silberfarbenen PKW erkennen, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz entfernte. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, oder in der Nacht auf einen stark beschädigten PKW aufmerksam geworden sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der Nummer 04441-9430 zu melden.

Damme- Trunkenheit im Verkehr durch Radfahrer

Am 03.06.2023 um 14:10 Uhr befährt der 45-Jährige Fahrer eines E-Bikes, auf der falschen Fahrbahnseite, die Große Straße in Damme, in Richtung Vördener Straße. Dieser schaut während der Fahrt nach hinten und übersieht aufgrund dessen, den von vorne kommenden PKW. Trotz Hupen durch die Fahrerin des PKW Es kommt zum Frontalzusammenstoß zwischen dem E-Bike und dem PKW. Der Radfahrer verletzt sich am Arm. An dem Pkw entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden (ca. 4000EUR). Während der Sachverhaltsaufnahme können die Beamten Atemalkohol von dem Radfahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,49%. Es ist eine Blutprobe entnommen worden, zudem ist dem 45-jährigem die Weiterfahrt vorerst untersagt worden.

Neuenkirchen-Vörden- Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol

Am 03.06.2023, gegen 21:45 Uhr, befährt der 28-Jährige Pkw-Führer den Heerweg in Fahrtrichtung Holdorf. Aus bislang ungeklärten Gründen kommt der 28-Jährige mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei Straßenbäumen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei Damme ergeben sich Anhaltspunkte einer Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Der 28-jährige Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt dem Krankenhaus Damme zugeführt.

Visbek - Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers

Am 03.06.2023; 15:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Visbek die Straße Endel aus Richtung Ahlhorn in Fahrtrichtung Visbek. Innerhalb einer scharfen Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Gartenzaun einer Grundstückseinfriedung. Der 26-jährige aus Visbek wurde schwer verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Das Motorrad ist nicht mehr betriebsbereit und wurde abtransportiert.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.06.2023; 04:59 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Cappeln mit einem PKW+Anhänger den Visbeker Damm in Visbek, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben.

