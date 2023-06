Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Brand eines Einfamilienhauses Am Samstag, 03.06.2023, gegen 18:00 Uhr geriet ein Einfamilienhaus an der Wittenhöher Straße im Garreler Ortsteil Varrelbusch in Brand. Das Feuer erstreckte sich über das gesamte Wohngebäude und hinterließ einen Schaden von etwa 500000 Euro. Auch nebenstehende Gebäude wurden durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Durch die ...

