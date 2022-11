POL-LIP: Lemgo. Verkaufsstände aufgebrochen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte versuchten am Samstag (26. November 2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße einzudringen. Die Täter hebelten zwischen ca. 18:30 - 21:30 Uhr an der Wohnungseingangstür, die jedoch nicht nachgab. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter ...

