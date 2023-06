Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 20.00 Uhr und Sonntag, 4. Juni 2023, 8.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die automatische Schranke an der rückwärtigen Zufahrt zum Parkplatz des Landkreises Cloppenburg in der Eschstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 19.00 Uhr und Sonntag, 4. Juni 2023, 7.00 Uhr, riss eine bislang unbekannte Person in der Körnerstraße sowie in der Goethestraße jeweils eine Gartenlampe aus der Verankerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 4. Juni 2023, gegen 3.42 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Lastruper Straße. Bei der Kontrolle durch die Polizei, mussten die Beamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 4. Juni 2023, gegen 10.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Garreler Weg in Richtung Staatsforsten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume eines angrenzenden Waldstücks. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 16-jährige Beifahrerin aus Cloppenburg wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Rettungsarbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Der Garreler Weg war bis 12.30 Uhr für die rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell