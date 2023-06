Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 20.00 Uhr und Sonntag 4. Juni 2023, 11.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen im Koppelweg gewaltsam Zutritt in ein Gebäude der DLRG und entwendeten Bargeld sowie einen kleinen Tresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 4. Juni 2023, gegen 18.39 Uhr, befuhren zwei 16-jährige Jugendliche mit ihren Kleinkrafträdern den Fahrradweg in der Straße Am Herrensand. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die beiden jungen Frauen keine entsprechende Fahrerlaubnis hatten. Die Polizeibeamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 4.Juni 2022, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW die B72 aus Strücklingen kommend in Richtung Stickhausen. Hier überfuhr er auf der Fahrbahn liegende Holzplatten, die dadurch hochgeschleudert wurden und einen nachfolgenden VW Multivan eines 36-jährigen aus Südbrookmerland beschädigten. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Am Multivan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Garrel - Versammlung

Am Sonntag, 4. Juni 2023, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, fand eine Versammlung unter dem Motto "9. Spaziergang für unser Grundgesetz" am Barßeler Hafen statt. In der Spitze nahmen über 80 Personen teil. Sie Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse.

