POL-RZ: Videofahrzeug unter Drogeneinfluss überholt

Ratzeburg (ots) - 28. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.07.2022 - Ratzeburg Heute Morgen, gegen 01.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude der Vorstadtschule in der Mechower Straße in Ratzeburg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte mit Baumstämmen gewaltsam die Außentür des Nebengebäudes beschädigt, um so ins Innere des Objektes zu gelangen. Beim weiteren Betreten der Räumlichkeiten ...

