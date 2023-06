Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand einer Pistenraupe

Am Montag, den 5. Juni 2023, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Vidamer Straße zu einem Brand. Hier geriet der Motorraum einer Pistenraupe in Brand. Das Feuer konnte durch die Mitarbeiter des Lohnunternehmers und der freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf das Moorgebiet verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, den 2. Juni 2023, gegen 14.00 Uhr und Sonntag, den 4. Juni 2023, um 11.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Personen die Klinkerfassade einer Sporthalle am Hansaplatz mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, den 4. Juni 2023, gegen 20.00 Uhr und Montag, den 5. Juni 2023, um 16.30 Uhr kam es in der Meeschenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Personen beschädigten einen dort geparkten weißen VW UP. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 5. Juni 2023, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Felsbergen mit seinem Sattelzug die B 72 in Richtung Aurich. Hier war er einem weiteren Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise aufgefallen. Nachdem dieser die Polizei verständigte, konnte das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt Ramsloh durch die Polizei gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 5. Juni 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Parken einen dort abgestellten Renault Megane und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 5. Juni 2023, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Wardenburg mit seinem Trecker und angehängtem Mähwerk die Korsorssstraße in Richtung Bösel und wollte nach links in die Straße An der Vehne abbiegen. Eine 43-jährige Frau aus Wardenburg, die sich mit ihrem Pedelec direkt dahinter befand, wollte rechts an dem abbiegenden Trecker vorbeifahren. Durch das Ausschwenken des Mähwerkes wurde sie von diesem erfasst und in einen rechtsseitigen Graben geschleudert. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, den 29. Mai 2023, gegen 00.00 Uhr und Montag, den 5. Juni 2023, um 17.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Parken einen dort abgestellten Ford Transit und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

