Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher im Stadtteil Rieselfeld gesichtet - Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit

Freiburg (ots)

Im Freiburger Stadtteil Rieselfeld kommt es aktuell vermehrt zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen.

Am 20.12.2022 teilten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bertha-von-Suttner-Straße der Polizei einen versuchten Einbruch mit. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, eine Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Bereits am 12.12.2022 versuchten Zeugenaussagen zufolge zwei männliche Tatverdächtige, sich Zutritt zu Wohnungen in der Adelheid-Steinmann-Straße zu verschaffen. Dazu wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem falschen Schlüssel an mehreren Wohnungstüren manipuliert, möglicherweise um die Wohnungen auszukundschaften.

Ein Bewohner wurde durch Geräusche auf die Männer aufmerksam, öffnete die Wohnungstür und sprach die Personen an. Diese gaben vor, eine Wohnung "Müller" zu suchen. Auf Nachfrage reagierten sie ausweichend und ergriffen schließlich die Flucht.

Die beiden Personen sollen bereits einige Tage zuvor im Objekt aufgefallen sein, ebenso in benachbarten Wohnobjekten. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 30-35 Jahre, sprach akzentfreies Deutsch, blaues Tattoo am Hals, dunkel gekleidet, helle Haut 2. Tatverdächtiger: ähnliches Erscheinungsbild wie Tatverdächtiger 1, bekleidet mit schwarzem Hoodie

Ob die Sichtung der Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem vollendeten Einbruch steht, der sich Ende November in der Cornelia-Schlosser-Allee ereignete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dort waren unbekannte Täter unentdeckt in zwei übereinanderliegende Wohnungen eingedrungen und hatten einen Diebstahlschaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten, sich unverzüglich unter der 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt es unter:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/

oec

