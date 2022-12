POL-FR: Lörrach: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 20.12.2022, gegen 17.40 Uhr, wurde in der Fußgängerzone ein lindgrünes E-Mountainbike der Marke Focus von einem Unbekannten gestohlen. Das E-Mountainbike war nur kurzzeitig in der Karl-Fürstenberg-Straße verschlossen abgestellt worden. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.200 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

