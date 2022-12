Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autobahndreieck Weil am Rhein - Lkw touchiert Kleintransporter - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer touchierte beim Auffahren auf die Autobahn A 98 einen Kleintransporter. Der 24-jährige Fahrer des Kleintransporters kam ins Schleudern. Der Transporter drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der 32-jährige Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 20.12.2022, gegen 10.40 Uhr die Autobahn A 5 von der Grenze kommend und fuhr am Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn A 98 auf. Beim Wechsel von dem Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn der Autobahn A 98 übersah der 32-Jährige den sich auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen 24-Jährigen und touchierte dessen Transporter am Heck. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 11.500 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Beschleunigungsstreifen sowie der rechten Fahrstreifen der Autobahn A 98 gesperrt.

