POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Emmendingen (ots) - Am Dienstag, 20.12.2022, gegen 15 Uhr beabsichtigte eine 79-jährige Autofahrerin, von einem Grundstück auf Höhe des dortigen Edeka-Supermarktes aus in die Rosenstraße in Denzlingen einzufahren. Die Sicht war ihr unter anderem durch einen in einer Baustelle stehenden Radlader eingeschränkt. Beim Einfahren in die Straße übersah die Seniorin offensichtlich eine 87 Jahre alte ...

mehr