Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach Hardt kommt es am heutigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen unter Beteiligung von 3 PKW. Als ein Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Vorster Straße in den Heilstättenweg abbiegen will, verringert er hierzu seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des direkt folgenden Fahrzeuges bemerkt dies und bremst ebenfalls ab. Die 62jährige Fahrzeugführerin des dritten PKW in der Fahrzeugschlange bemerkt die vor ihr stehenden PKW zu spät und fährt auf diese auf. Hierbei wird der mittig stehende PKW auf den vorne stehenden aufgeschoben. Die drei Insassen der geschädigten PKW werden hierbei verletzt. Eine 55jährige Frau und ein 51jährige Mann müssen stationär in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Ein 52jähriger kann nach Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Vorster Straße wurde für eine Dauer von ca. einer Stunde gesperrt.

