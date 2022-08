POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Raub mit anschließender Festnahme": Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend, 22. August, an der Gasthofstraße in Gladbach im Vorbeigehen mehrere geparkte Autos beschädigt. Um 21.40 Uhr beobachtete eine 41-jährige Anwohnerin vom Fenster ihrer Wohnung aus, wie der Verdächtige gegen den Spiegel ihres Autos schlug und in Richtung Lüpertzender Straße davonging. Die Zeugin eilte nach draußen und folgte dem Mann bis zur ...

mehr