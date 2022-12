Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße auf einem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäftes geparkter silberner VW Polo von einem unbekannten Fahrzeug im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die Beschädigungen an dem VW Polo könnten durch ein Fahrzeug mit einer Ladefläche oder Ähnliches entstanden sein. Der Sachschaden an dem VW Polo beträgt etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

