Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung zu einem Verkehrsunfall in Damme sowie eine Ergänzung zu einer Pressemitteilung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten und einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juni 2023, um 6.27 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Straße Lage in Richtung Seeblick. In Höhe der Kreuzung Steinstraße/Lage hielt er an. Als er beabsichtigte, die Kreuzung zu überfahren, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 19-jährigen Autofahrer aus Diepholz, der die L853 in Richtung Damme befuhr. Der Pkw des 19-Jährigen fing Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Der junge Diepholzer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Ergänzung zur Pressemitteilung: Vechta - Mitarbeiterin nach Ladendiebstahl bedroht und geschubst

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5526811

Bei dem Tatort handelte es sich um einen Verbrauchermarkt in der Oyther Straße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell