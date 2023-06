Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl aus Garage

In der Zeit zwischen Samstag, 27. Mai 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 4. Juni 2023, 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke RHEINFELS, ECO aus einer Garage in der Straße Zur Radde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 5. Juni 2023, 12.00 Uhr und Dienstag, 6. Juni 2023, 13.00 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Plexiglasscheibe eines Holzunterstandes in der St.-Elisabeth-Straße ein. Der Unterstand steht auf einem dortigen Spielplatz einer Schule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 6. Juni 2023, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Garreler Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 6. Juni 2023, gegen 13.35 Uhr, bog ein 47-jähriger LKW-Fahrer aus Grönheim an der Kreuzung Werner-Eckart-Ring / Dieselstraße / Daimlerstraße vom Werner-Eckart-Ring nach rechts in die Daimlerstraße ab. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg fuhr zur selben Zeit auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Hohe Tannen und es kam zu einem Unfall zwischen den beiden Beteiligten. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juni 2023, um 19.00 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin auf der Beverner Straße in Richtung essen und bog nach links in den Calhorner Kirchweg ab. Dabei kam es zu Kollision mit einem von Essen kommenden, auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg fahrenden 49-jährigen Fahrradfahrer aus Essen (Oldenburg). Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Garrel - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 5. Juni 2023, gegen 19.20 Uhr, entwendeten drei bislang unbekannte, männliche Personen in der Hauptstraße, vor einer Bank, die Geldbörse einer 30-jährigen Frau. Sie hatte die Geldbörse im vorderen Fahrradkorb verstaut. Während sie ihren Sohn auf den Kindersitz setzte, stahlen die drei Personen die Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

