Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus dem Kofferraum eines Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofsallee stand, eine Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 1.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in eine Doppelhaushälfte im Pastorenbusch einzubrechen. Durch Geräusche wurde die Bewohnerin geweckt und sie hielt Nachschau. Hier konnte sie ein gewaltsam geöffnetes Fenster feststellen. Die Unbekannten waren allerdings bereits geflüchtet. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet worden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Pkw-Aufbruch

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, zwischen 10.15 Uhr und 15.38 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Renault Twingo, welcher auf einem Parkplatz in der Museumsstraße stand. Aus dem Inneren wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Peheim - Brand einer Ackerfläche

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, zwischen 16.20, wurde der Polizei der Brand einer Ackerfläche in der Straße Auf der Handlage gemeldet. Hier war die Ackerfläche sowie Gebüsch aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Die Freiwillige Feuerwehr Lindern gelöscht werden.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juni 2023, 20.00 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 8.00 Uhr, wurde der Bodenbelag des Soccerfeldes beim Schulzentrum in Garrel vermutlich durch durchdrehende Reifen eines Kleinkraftrades beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juni 2023, 11.00 Uhr und Mittwoch, 7. Juni 2023, 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Außenspiegel eines Opel Corsa, welcher in der Oldenburger Straße auf einem Parkplatz eines Hauses stand. Vermutlich wurde gegen diesen getreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - 2x Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 6. Juni 2023, 20.00 Uhr und Mittwoch, 7. Juni 2023, 2.00 Uhr, rammte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen in Längsrichtung auf dem Parkstreifen der Straße Holthöge abgestellten Kia cee'd. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mittwoch, 7. Juni 2023, zwischen 5.57 Uhr und 14.00 Uhr wurde in dieser Straße ein weiterer Pkw, ein Skoda Fabia, hinten links beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 14.15 Uhr fuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Vechta auf dem Prozessionsweg und wollte die Schützenstraße überqueren, um auf dem Prozessionsweg ihre Fahrt fortzusetzen. Dabei kollidierte sie mit einer von links kommenden, bevorrechtigten 47-jährigen Autofahrerin aus Höltinghausen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie das mitfahrende Kind der Vechtaerin leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 3. Juni 2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofsstraße ein Daimler B220 d 4 Matic durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

