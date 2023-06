Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Betriebserlaubnis erloschen

Am Dienstag, 6. Juni 2023, gegen 22.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer aus Quakenbrück in der Straße Zum Hansa-Center. Hier war ihnen aufgefallen, dass am Pkw eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination verbaut war. Zudem waren die vorderen Seitenscheiben sowie die Rückleuchten mit einer Tönungsfolie versehen. Für die Frontlippe sowie Hecklippe wurden lediglich Teilegutachten ohne Eintragung mitgeführt. Aufgrund dieser Feststellungen war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Drei Pedelecs entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 2.00 Uhr und Sonntag, 4. Juni 2023, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren-Pedelec der Marke KTM, welches verschlossen in der Hövemanns Wiesen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Zwischen Samstag, 22.00 Uhr und Sonntag, 3.00 Uhr wurde dann ein verschlossenes Herren-Pedelec der Marke VELO DE VILLE, LEB 900 Sport, in der Brinkstraße entwendet.

Zwischen Sonntag, 4. Juni 2023, 21.30 Uhr und Montag, 5. Juni 2023, 6.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein verschlossenes Mountainbike-Pedelec der Marke Connondale Motera, welches in der Brandstraße stand.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 6. Juni 2023, von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Großen Straße auf den Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses. Hier entwendeten sie ein gesichertes Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juni 2023, gegen 11.50 Uhr, fuhr ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Barnstorf auf der Quakenbrücker Straße und wollte nach rechts in die Drostestraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer 30-jährigen Fahrradfahrerin aus Dinklage zusammen, die auf dem Rad-/Gehweg fuhr und die Drostestraße in Höhe der dortigen Furt querte. Durch den Kontakt mittig auf der Furt stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 6. Juni 2023, gegen 11.15 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Ostercappeln auf der Straße Hüde, als ihm hier in einer scharfen Rechtskurve eine bislang unbekannte Person mit einem Ackerschlepper samt Anhänger entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers des Rennradfahrers auf den Grünstreifen, wurde er von dem Anhänger des Ackerschleppers am Arm touchiert. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Person, die den Ackerschlepper fuhr, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 6. Jun i2023, gegen 22.45 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Damme auf dem Jugendherbergsweg in Richtung Mühlenstraße. Die 19-jährige Autofahrerin aus Damme fuhr zu dieser Zeit auf der Mühlenstraße in Richtung Holdorf. Unvermittelt, ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr dann nach bisherigen Erkenntnissen der 26-jährige Fahrradfahrer ungebremst auf die Mühlenstraße ein und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lohne - Brand

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 4.20 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Straße Zur Mark gemeldet. Hier war aus bislang unbekannter Ursache der Werkstattanbau einer Scheune in Brand geraten. Die Werkstatt sowie der Dachstuhl wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden - Fund einer Phosphorbombe

Am Dienstag, 6. Juni 2023, gegen 15.30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in Campemoor gemeldet. Es stellte sich heraus, dass die Ursache eine 15 kg schwere Phosphorbombe war, die sich auf einem dortigen Feld befand. Die Bergung erfolgte nach Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Nachlöscharbeiten erfolgten durch die Freiwillige Feuerwehr Vörden.

