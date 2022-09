Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof - 44-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Freitagnachmittag (16. September) einen Mann (44) am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest, der von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl gesucht wurde. Aufgrund einer vorangegangenen Straftat (gefährliche Körperverletzung) wurde der türkische Staatsangehörige durch Beamte der Bundespolizei um 16.40 Uhr kontrolliert. Bei der polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass ihn die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Strafvollstreckung ausgeschrieben hatte. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz war er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Dem 44-Jährigen wurde der Haftbefehl eröffnet und anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf gebracht.

