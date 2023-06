Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - 2x Fahrraddiebstahl Am Dienstag, 6. Juni 2023, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen-Mountainbike der Marke Cube Access WS EAZ, welches am Hansaplatz am dortigen Fahrradstand verschlossen abgestellt worden war. Am selben Vormittag wurde dort ein weiteres Mountainbike (Bulls, Wildcross Street) gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr