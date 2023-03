Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl durch Jugendliche

Gerolstein (ots)

Am 14.03.2023 gegen 14:33 Uhr begaben sich zwei männliche Jugendliche in den Norma-Markt in Gerolstein und entwendeten hier mehrere Stifte und Süßigkeiten.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

