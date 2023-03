Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der L202 und B421 durch ein unsicher geführtes Fahrzeug - Polizei Zell sucht Zeugen.

Blankenrath L202/B421 (ots)

Am Dienstag, den 14.03.23 gegen 19:52 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zell ein unsicher geführter weißer Transporter auf der L202 von Mittelstrimmig nach Blankenrath und im weiteren Verlauf auf der B421 in Richtung Kappel/Kirchberg gemeldet. Der Fahrer überfuhr mehrere Male die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen und zum Teil bis zum Stillstand abbremsen mussten. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug kurz vor Kirchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Verkehrsteilnehmer, welche am 14.03.23 zwischen 19:50 Uhr 20:30 Uhr durch die Fahrweise gefährdet wurden, oder Angaben zur Fahrweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Zell unter der Rufnummer 06542 98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

