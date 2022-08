Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe waren am Mittwoch im Stadtgebiet aktiv - und leider auch erfolgreich. Bei der Polizei wurden bislang zwei Anzeigen zu Geldbeutel-Diebstählen erstattet.

Betroffen war unter anderem eine 69-jährige Frau, die am Vormittag in der Augustastraße einkaufte. Sie hatte einen Einkaufskorb bei sich und ihre Geldbörse darin abgelegt. Zwischen 10.30 und 10.35 Uhr nutzten unbekannte Täter offenbar einen unaufmerksamen Moment der Dame und griffen sich das Portemonnaie. Darin befanden sich Bargeld, EC-Karte, Personalausweis, Führerschein sowie diverse persönliche Papiere.

Der zweite Diebstahl wurde aus der Fackelstraße gemeldet. Hier griffen sich die Diebe aus der Handtasche einer 59-jährigen Frau die Geldbörse samt Inhalt, während sich das Opfer in einem Modemarkt umschaute. Die Tatzeit liegt zwischen 11 und 12.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Frau nicht geben - es war ihr niemand aufgefallen, der sich in ihrer Nähe irgendwie ungewöhnlich verhalten hatte.

Unsere Empfehlung: Geldbeutel besser nicht in offenen Körben oder Tragetaschen ablegen, sondern immer in verschließbaren Taschen oder sogar direkt am Körper transportieren. Bei Taschen auch unbedingt darauf achten, dass Reißverschlüsse und Knöpfe geschlossen werden - am besten den Verschluss zur Körperseite hin tragen, um es potenziellen Dieben so schwer wie möglich zu machen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell