POL-FR: Emmendingen: Erst Bedrohung - dann betrunken auf dem Fahrrad

Freiburg (ots) - Im Bikepark in Todtnau, auf der Strecke "Wildride" stürzte am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 16.30 Uhr, ein 55-jähriger Mountainbiker so unglücklich, dass er von der Bergwacht geborgen werden musste. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in die Uniklinik nach Freiburg. ...

