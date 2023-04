Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Traktorgespann entwendet, verunfallt und geflüchtet

Werl (ots)

In der Zeit zwischen dem gestrigen Dienstagabend, 22 Uhr und dem heutigen Mittwochmorgen, 7 Uhr, wurde ein Traktorgespann von einem Grundstück in der Oststraße entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einer Lagerhalle auf dem Grundstück und starteten das Gespann mit dem im Zündschloss befindlichen Fahrzeugschlüssel. Anschließend verließen die Täter mit dem Gefährt zunächst das Grundstück über die Oststraße. Vermutlich setzten sie ihre Fahrt über den Mawicker Weg fort und bogen in die Breite Straße ein. Etwa 300 Meter hinter dem Bahnübergang der Breite Straße bogen die Täter samt Traktorgespann in einen Feldweg ein. Dort kollidierte das Gespann mit einem Baum. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Bevor die Diebe samt Gespann vom Grundstück fuhren, durchsuchten sie offenbar noch sämtliche Schuppen auf dem Gelände nach Wertgegenständen. Auch ein Gabelstapler wurde vermutlich durch die Täter bewegt. Außerdem wurden die Tore der Lagerhalle sowie mehrere Gegenstände auf dem Grundstück beim Anfahren mit dem Traktor beschädigt. Die Feuerwehr Werl wurde zur Unfallörtlichkeit hinzugerufen, um die auslaufenden Betriebsstoffe an der Unfallstelle aufzunehmen. An dem Traktorgespann entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.(dk)

