Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Wohnhauses

Warstein (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Hauptstraße gerufen. Ein Mehrfamilienhaus stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Bereich des Erdgeschosses in Vollbrand. Aus den oberen Etagen zog bereits schwarzer Rauch aus den Fenstern. Kräfte der Feuerwehr Warstein bargen umgehend mittels Drehleiter zwei Personen aus dem dritten Obergeschoss und begannen zeitgleich mit den umfangreichen Löscharbeiten im Erdgeschoss. Weitere fünf Hausbewohner konnten ebenfalls aus dem brennenden Haus geborgen werden. Sämtliche Personen, darunter drei Kinder, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Löscharbeiten wurde die Hauptstraße komplett gesperrt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die evakuierten Bewohner der angrenzenden Häuser konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehrten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(dk)

