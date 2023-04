Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ense - Bremen (ots)

Am 25. April, um 16:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Straße Zur Waterlappe in Fahrtrichtung Hünningen. Ihr kam ein bisher unbekannter blauer Kleinwagen entgegen. Als die Fahrzeuge in gleicher Höhe waren, kollidierten die jeweils linken Außenspiegel miteinander. Die Opel-Fahrerin aus Wickede wendete an geeigneter Stelle, um Kontakt zur Fahrerin des blauen Kleinwagens aufzunehmen. Der blaue Kleinwagen flüchtete allerdings weiter in Fahrtrichtung Ense-Bremen. Die flüchtige Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 160 cm bis 170 cm groß, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02938-91000 zu melden. (ja)

