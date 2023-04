Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Roßfeld. Eine 54-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Skoda die Auffahrt zur Bundesstraße 55 in Richtung Gütersloh. Im Bereich der Auffahrt übersah sie den dort haltenden BMW eines 66-jährigen Mannes aus Wadersloh. Dieser sicherte einen Verkehrsunfall ab, der an dieser Stelle kurze Zeit vorher stattgefunden hatte. Es kam zur Kollision des Skodas mit dem haltenden BMW, bei der die Lippstädterin leicht verletzt wurde.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell