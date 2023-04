Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.04.2023, 10 Uhr und dem 24.04.2023, 12:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Meister-Conrad-Straße ein. Die Diebe schlugen zunächst die Scheibe eines Fensters ein, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurden polnische Zloty aus einer Geldbörse entwendet. Ob noch weiteres Diebesgut entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei.(dk)

