LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Drogen

Saalfeld (ots) - Bereits zum wiederholten Mal wurden die amtlichen Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen der Lebenshilfe am Standort Saalfeld, Am Bernhardsgraben, entwendet. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

