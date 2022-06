LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Eisenach (ots) - Am Sonntagmorgen gg. 03 Uhr wurde die Polizei über eine größere Schlägerei in der Sophienstraße in Eisenach informiert. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass ca. 20 Personen zunächst in einen verbalen Streit gerieten, welcher in einer handfesten Schlägerei endete. Dabei wurde einer Person eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und eine weitere Person wurde im Gesicht ...

