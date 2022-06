Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Motorrad verunglückt

Hörsel - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 15.45 Uhr wurde die Gothaer Polizei am Samstag darüber informiert, dass es auf der L 1029 zwischen Laucha und Teutleben zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen war. Ein 39-jähriger Mann befuhr die Landstraße mit seinem Motorrad Yamaha in Richtung Teutleben. Bei einem Überholmanöver geriet das Motorrad nach links auf die dortige Bankette. In der weiteren Folge stürzte das Gefährt samt Fahrer. Dabei wurde der 39-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell