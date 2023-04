Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Reh ausgewichen - Zwei Verletzte

Lippetal (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Alte Beckumer Straße 43". Ein 31-jähriger Mann aus Lippetal fuhr mit seinem Ford Transit in Richtung Osten. In Höhe der Unfallstelle liefen plötzlich zwei Rehe über die Fahrbahn. Der 31-Jährige wich den Wildtieren aus und kollidierte dabei frontal mit einem Baum am Straßenrand. Sowohl der Fahrer als auch sein 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der erheblich beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lippetal streute auslaufende Bindemittel ab und sicherte die Unfallstelle ab.(dk)

