POL-PPMZ: Mainz - Versammlungen am Sonntag, A 643 voll gesperrt

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Saarstraße, in Höhe der Universität zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der 22-jährige PKW-Fahrer fuhr von der Koblenzer Straße auf die Saarstraße, Fahrtrichtung Innenstadt, auf. In Einmündungsbereich kollidierte er mit einer Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Europa-Kreisel fuhr. Durch den ...

