Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach, 53-jähriger Mann niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Am Sonntag, den 26.02.2023 um 15:05 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mainz-Mombach vor der Hausnummer 92 zu einer Auseinandersetzung. Hierbei wurde einem 53-jährigen Mann aus einer 5-köpfigen Personengruppe heraus mit der geballten Faust in das Gesicht geschlagen, woraufhin der Mann umfiel und mit dem Hinterkopf auf einem Kanaldeckel aufprallte. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und befindet sich in stationärer Behandlung.

Die 5-köpfige Personengruppe flüchtete anschließend in Richtung des dortigen PENNY Marktes. Laut Zeugenaussagen seien die Personen alle dunkel gekleidet gewesen und haben türkisch oder bulgarisch gesprochen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

