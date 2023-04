Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Fahrradgeschäft

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitagabend, 21.04.2023, gegen 22:55 Uhr, in ein Fahrradgeschäft am Immermannwall ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Innenhof des Geschäftes und schlugen anschließend auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es konnten vier Tatverdächtige videografiert werden, die wie folgt beschrieben werden können: 1.Täter: Cirka 1,70 bis 1,80 Meter groß, maskiert, bekleidet mit einem Kapuzenpullover und Handschuhen 2.Täter: Cirka 1,70 bis 1,80 Meter groß, maskiert, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und Handschuhen 3.Täter: Cirka 1,60 bis 1,80 Meter groß, maskiert, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, eventuell mit einem Nike-Emblem darauf 4. Täter: Cirka 1,60 bis 1,80 Meter groß, maskiert, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit auffälligen blauen und weißen Applikationen, Handschuhe Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 - 91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

