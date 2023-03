Polizei Münster

POL-MS: Tiefstehende Sonne und Starkregen - Autobahn 42 nach Unfall gesperrt

Münster / Herne (ots)

Aktuell ist die Autobahn 42 zwischen den Anschlussstellen Herne-Börnig und Herne-Horsthausen nach einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Duisburg voll gesperrt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zunächst zu einem Unfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw. Bei tiefstehender Sonne und Starkregen konnte ein nachfolgender Autofahrer am Stauende nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und touchierte ein im Rückstau stehendes Auto. Sein Fahrzeug drehte sich daraufhin, streifte weitere Pkw und schleuderte mit der Beifahrerseite schließlich gegen einen stehenden Wagen. Der Fahrer des Pkw sowie seine Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, eine weitere Person wurde leicht verletzt. An den insgesamt fünf unfallbeteiligten Pkw entstand Sachschaden.

Die Richtungsfahrbahn Duisburg bleibt für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle noch bis voraussichtlich 22:30 Uhr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Den aktuellen Stand der Sperrung finden Sie auf dem Twitter-Kanal der Polizei Münster: @Polizei_nrw_ms

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell