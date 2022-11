Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch eines Bürocontainer/Baustelle A 7

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Gemarkung Echte, Bundesautobahn 7, Am Rastplatz Wetterschacht West- Fahrtrichtung Süden. Zeitraum: Freitag, 18. November 2022, 17:00 Uhr -- Montag, 21. November 2022, 09:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte den genannten Parkplatz auf und machte sich an einem der dortigen Baustellen-Container ( Bürocontainer) zu schaffen. Es wurde versucht, den Bürocontainer gewaltsam zu öffnen. Vermutl. wurden der / die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und man flüchtete. Ermittlungen wegen Versuchtem Einbruch wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen. An dem Container entstand geschätzter Sachschaden von 100.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell