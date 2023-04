POL-SO: Auflieger aufgebrochen

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 17 Uhr, kam es auf der Stirper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr die Stirper Straße in Fahrtrichtung Stirpe. In Höhe des Bahnübergangs stockte der Verkehr. Der VW-Fahrer aus Lippstadt bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen Audi auf. Die 38-jährige Audi-Fahrerin aus Lippstadt wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

